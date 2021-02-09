Дебошир, снятый с поезда на Нижневартовск, сбежал от полицейских и погиб

Пассажир поезда, следовавшего из Астрахани в Нижневартовск, погиб, убегая от полицейских.

По данным Telegram-канала Baza, пьяный мужчина, ехавший в направлении Нижневартовска, стал дебоширить в вагоне, за что его высадили на станции Верхний Баскучак для медосвидетельствования. Полицейские усадили дебошира в легковой автомобиль, не пристегнув наручники. По пути в больницу задержанный почувствовал себя нехорошо, попросил остановить машину и сбежал.

Удирая от служителей правопорядка, задержанный выскочил на оживленную трассу, где его насмерть сбила машина.