МВФ намекнул, что ключевая ставка в России должна еще снизиться

В докладе экспертов Международного валютного фонда, распространенном сегодня, содержатся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в России.

"В отсутствие дальнейшего смягчения политики прогнозируемая инфляция будет ниже уровня к концу 2021 года, несмотря на недавний рост, - отмечается в тексте, который цитирует ТАСС. - Краткосрочное инфляционное давление из-за ослабления рубля на данный момент удерживает инфляцию выше показателя в 4%, но в МВФ ожидают снижение до 3,5% к концу 2021 года".

Поэтому, по мнению организации, снижение на 0,5 процентных пункта необходимо для реагирования на будущие потрясения.

"Действительно, некоторые риски могут привести к дальнейшему ослаблению рубля и инфляции", - предупреждают в МВФ. Однако эксперты полагают, что необходимо подождать, пока риски реализуются, поскольку с ними можно справиться, например, путем повышения ставки.

Добавим, что Банк России ранее сообщал о наличии потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки.

"Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - полагают в ЦБ.