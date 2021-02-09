Пригожин доверяет российской вакцине: Это подарок миру

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что российская вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора Евросоюза.

Европейское агентство по лекарственным средствам завершило консультирование разработчика российской вакцины, теперь возможна подача заявки на регистрацию препарата на рынке ЕС.

Вакцина становится популярной по всему миру. Так американское издание Fortune.com пишет о том, что российская вакцина гораздо эффективнее китайских конкурентов. Также отмечается ее надежность и отсутствие побочных реакций.

Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался об успехе «Спутника V». Соответствующее заявление появилось в личном телеграм-канале бизнесмена.

Несмотря на критику вакцины, российский препарат все же показал свою эффективность, отмечает Пригожин. Это факт также признается экспертами из разных стран.

«Прорываясь сквозь потоки лжи и завистливых выкриков, Россия сумела доказать своё медицинское первенство и дать надежду человечеству», – пишет предприниматель.

Бизнесмен уверен, в скором времени «Спутник V» поможет огромному количеству людей жить так же, как и до пандемии.

«Вакцина «Спутник V» – это подарок миру от России, она покончит с эпидемией коронавируса в кратчайшие сроки и позволит людям жить так же, как до пандемии», – заключил Пригожин.

Отметим, в конце августа 2020 года Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса.