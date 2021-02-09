Получено разрешение на серийное производство пермских авиадвигателей ПД-14

Ростех получил разрешение на серийное производство двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростеха.

Документ Росавиации выдан предприятию "ОДК-Пермские моторы".

Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.

"ПД-14 стал родоначальником целого семейства отечественных силовых установок, в которых применяются самые современные технологии и материалы. Полученный сертификат дает возможность приступить к серийному производству этих двигателей. В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310", – прокомментировал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.

ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Он разрабатывался на основе проверенных временем конструкторских решений с применением современных технологий и отечественных материалов. Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14–17%, чем у существующих аналогичных двигателей, а стоимость жизненного цикла ниже на 15–20%.