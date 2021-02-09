09 Февраля 2021
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Наука и техника Свердловская область
Матиас Крузе на заводе &quot;Уральские локомотивы&quot; (2021) | Фото: Пресс-центр Группы Синара

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге оценил работу завода "Уральские локомотивы"

Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Матиас Крузе впервые прибыл на завод "Уральские локомотивы". В ходе официальной встречи генеральный директор завода Олег Спаи провел гостю экскурсию, попутно рассказав об истории предприятия, его продукции и перспективных проектах.

"Наше предприятие на сегодняшний день является не только флагманом отечественного железнодорожного машиностроения, но и одним из наиболее удачных примеров международного делового сотрудничества в сфере высоких технологий и передовых идей", - сказал Олег Спаи.

Матиаса Крузе также познакомили с особенностями производства грузовых локомотивов и показали, где выпускаются знаменитые скоростные электропоезда "Ласточка". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских локомотивов", особенно дипломата впечатлил уровень организации производственного цикла и оборудования, которым оснащено предприятие. Он также отметил хорошие экономические показатели завода и тот факт, что они продолжают находиться на уровне, даже в период пандемии коронавируса

"Предприятие "Уральские локомотивы" представляет собой долгосрочное, успешное германо-российское сотрудничество и является с немецкой точки зрения крупнейшей инвестицией в Уральском регионе. Это сотрудничество демонстрирует нам пример того, что возможно, когда мы объединяем наши усилия", - подчеркнул Матиас Крузе.

В свою очередь финансовый директор предприятия Тим Брэгер заявил, что завод получил уникальную возможность применить в своем производстве самые современные европейские технологии в сфере железнодорожного машиностроения. Это стало возможным благодаря именно международному партнерству. Данное сотрудничество, как и оснащение предприятия и его высококвалифицированный персонал, помогли достичь ежегодных высоких показателей по производительности труда, что продвинуло "Уральские локомотивы" в тройку лидеров по стране и первенство в регионе.

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Генеральный консул Германии в Екатеринбурге оценил работу завода "Уральские локомотивы"

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Теги: Екатеринбург, Уральские локомотивы, дипломат, консул Германии, Матиас Крузе



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