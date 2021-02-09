К челябинскому управлению Россельхознадзора присоединят курганское

Управление Россельхознадзора по Челябинской области проходит реорганизацию. К нему присоединят управление по Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Центр объединенного территориального надзорного органа будет находиться в Челябинске. Установлена штатная численность федеральных государственных гражданских служащих реорганизованного Управления Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям будет являться правопреемником управления Россельхознадзора по Курганской области.

Реорганизация коснулась многих территориальных управлений Россельхознадзора. После оптимизации вместо 51 управления останется 38.