Бидонько: Среднеуральский монастырь передадут в собственность РПЦ

Стала известна судьба Среднеуральского женского монастыря. После ареста экс-схиигумена Сергия здание перейдет в собственность РПЦ и Екатеринбургской епархии. Об этом на пресс-конференции рассказал свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, передает корреспондент Накануне.RU.

"Завершением истории со Среднеуральским монастырем должно стать управление монастырем РПЦ. Знаю, что владыка Евгений проделывает тут большую работу. Там несколько моментов есть. Кстати, постройки, которые там есть, никак не оформлены", - заключил замглавы региона.

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал Романова на два месяца. Между тем из-под ареста отпущен пресс-атташе бывшего схиигумена Всеволод Могучев.