Мэр Салехарда спас женщину с ребенком от агрессивных собак

Глава Салехарда Алексей Титовский спас женщину с ребенком от агрессивных собак. Информацию об этом в соцсети "ВКонтакте" опубликовала женщина, которую выручил мэр, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, сегодня утром она шла по улице вместе с дочерью и на них напали две собаки. Животные лаяли и рычали.

"Под лай и рычание собак мы дошли до пересечения улиц Чубынина и Республики, но перейти дорогу нам собаки не дали. Ни одна машина не остановилась, не вышел ни один мужчина, который помог бы отогнать собак. Многие идущие пешком и те, кто ехал в машинах видели, как собаки окружили нас и были готовы в любой момент накинуться. Спасибо, что в этот момент проезжал Алексей Титовский, остановился и проводил через дорогу", - пишет женщина.

Она также добавила, что у агрессивных псов были ошейники. А это значит, что у них есть хозяева. Женщина призвала владельцев собак держать своих питомцев на привязи.