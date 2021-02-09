09 Февраля 2021
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Московский суд наказал главу штаба Навального в Екатеринбурге

Солнцевский районный суд Москвы арестовал главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько.
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Как сообщается в электронной картотеке суда, сегодня Гресько был признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение требованиям сотрудника полиции). Ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на 15 суток.

Стоит отметить, что Алексей Гресько был наказан за сопротивление полицейским в московском аэропорту Внуково 17 января. В тот день Навальный вернулся в Россию из Германии.

Ранее Свердловский суд арестовал главу штаба Навального в Екатеринбурге на 10 суток. Причиной стало то, что Гресько участвовал в организации незаконного митинга в поддержку оппозиционера.

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Московский суд наказал главу штаба Навального в Екатеринбурге

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Теги: Гресько, суд, арест



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Ранее 28.01.2021 13:16 Мск Свердловский суд арестовал главу штаба Навального в Екатеринбурге на 10 суток

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