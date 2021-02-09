Песков: С митингующими 14 февраля в кошки-мышки играть не будем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы сторонников Алексея Навального провести акции протеста 14 февраля путем выхода во дворы домов.

Представитель Кремля не смог сказать, будет ли расценено предложение устроить акцию с зажженными фонариками как призыв к несогласованным мероприятиям.

Песков подчеркнул, что правоохранители в случае нарушения закона будут привлекать виновных к ответственности. "В кошки-мышки ни с кем играть не будем", - цитирует его ТАСС.

Ранее координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал акцию "Любовь сильнее страха", которая намечена на ближайшее воскресенье. Он призвал вечером 14 февраля выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах или зажечь свечи.