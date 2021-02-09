Профессор УрФУ: На Урале наиболее эмоционально благополучно себя чувствуют силовики

Профессор Уральского федерального университета Лариса Карапетян представила свою работу на тему внутреннего благополучия человека. Диссертация, на написание которой потребовалось почти 10 лет, признана экспертным советом ВАК лучшей в России за 2020 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, Лариса Карапетян работает на кафедре общей и социальной психологии Уральского гуманитарного института УрФУ. Ее работа отражает исследования с участием 4 тыс. 653 человек различных профессиональных категории, целью которой было выяснить - насколько благополучными считают себя люди и от каких социально-демографических и психологических факторов это зависит.

"Результаты получились очень интересными, — говорит Лариса Карапетян. — Оказалось, что большая часть людей считает себя вполне благополучными. При этом мужчины более критично и осознанно подходят к оценке своего внутреннего состояния. Что касается возраста, то для мужчин характерна реакция на "круглые даты" — в этот период их эмоционально-личностное благополучие снижается. А внутреннее благополучие женщин менее выражено в возрастном периоде до 30 лет".

Однако еще больший интерес представляют результаты, доказывающие, что наиболее эмоционально-благополучными себя ощущают люди с высшим образованием. Как оказалось, данный показатель напрямую зависит от сферы деятельности, которой занимается человек. Так среди прочих профессий свой уровень высоко оценивают представители силовых структур и врачи.

"Это очень важный результат, — отмечает профессор. — Ведь состояние внутреннего равновесия дает возможность специалистам этих профессиональных сегментов справляться со стресс-факторами трудовой деятельности. В меньшей степени считают себя благополучными представители производственной сферы — рабочие и ИТР. Отмечу, что педагоги (в том числе и преподаватели высших учебных заведений) и психологи занимают промежуточную позицию".

При этом, как отмечает Лариса Карапетян, эмоционально-личностное благополучие можно в себе и "воспитать". Согласно исследованию, на это влияют характеристики человека: его жизнестойкость, стойкость к профессиональному выгоранию, позитивное мышление, интеллект, готовность к риску и так далее.

Благодаря полученным данным была разработана новая методика для исследования эмоционально-личностного благополучия сразу в двух вариантах: экспресс- и более полный вариант, доказывающий возможность ее применения на практике. После же была разработана технология оптимизации уровня данного показателя, которая впоследствии была внедрена в различные силовые структуры и до сих пор успешно там применяется.