"Там есть что-то светлое для меня": Сергей Бидонько одобрил акции "Сима-ленда"

"Мне "зашли" акции "Сима-ленда". Там есть что-то светлое для меня. Мне очень не нравится это в сторонниках Навального, что все плохо и власть ничего не делает и что они либералы. Но стоит только появиться другому мнению… Вот Семен Слепаков записал песню и все стали сразу же его травить. Они не приемлют другую точку зрения. То есть на эту тему даже нельзя пошутить", - подчеркнул Бидонько.

Он отметил, что акции работников "Сима-ленда" проходили не в рабочее время.

Также высокопоставленный чиновник напомнил тем молодым людям, кто родился после 2000 года, о проблемах 90- х годов прошлого века.

"Раньше не платили зарплаты девять месяцев на заводе и нельзя было пройти по улице, чтобы не опасаться за свое здоровье и жизнь. После любых революций всегда спад и безработица. Украина - это наглядный пример. Нужно понимать протестующим, что будет. Это даст гражданскую войну и откат в развитии на десятки лет. В моем понимании все должно развиваться эволюционно", - заключил вице-губернатор.