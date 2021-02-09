09 Февраля 2021
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флешмоб Сима-Ленд (2021) | Фото: youtube.com

"Там есть что-то светлое для меня": Сергей Бидонько одобрил акции "Сима-ленда"

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько высказался о двух акциях, устроенных сотрудниками "Сима-ленда". Областной чиновник прокомментировал то, как сотни сотрудников вышли в зал в камуфляжных куртках и кепках, исполнив танец под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия!", и выстраивание людей во фразу "Путин - наш президент". Как передает корреспондент Накануне.RU, чиновник благоволит устроившим акции.

"Мне "зашли" акции "Сима-ленда". Там есть что-то светлое для меня. Мне очень не нравится это в сторонниках Навального, что все плохо и власть ничего не делает и что они либералы. Но стоит только появиться другому мнению… Вот Семен Слепаков записал песню и все стали сразу же его травить. Они не приемлют другую точку зрения. То есть на эту тему даже нельзя пошутить", - подчеркнул Бидонько.

Он отметил, что акции работников "Сима-ленда" проходили не в рабочее время.

Также высокопоставленный чиновник напомнил тем молодым людям, кто родился после 2000 года, о проблемах 90- х годов прошлого века.

"Раньше не платили зарплаты девять месяцев на заводе и нельзя было пройти по улице, чтобы не опасаться за свое здоровье и жизнь. После любых революций всегда спад и безработица. Украина - это наглядный пример. Нужно понимать протестующим, что будет. Это даст гражданскую войну и откат в развитии на десятки лет. В моем понимании все должно развиваться эволюционно", - заключил вице-губернатор.

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"Там есть что-то светлое для меня": Сергей Бидонько одобрил акции "Сима-ленда"

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Теги: Сима-ленд, Сергей Бидонько, акции



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