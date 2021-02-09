09 Февраля 2021
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Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Решетников: "Сегодняшние меры по госрегулированию цен – максимум того, что мы можем себе позволить"

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников не видит перспективы дальнейшего госрегулирования цен на продовольственном рынке. Об этом он заявил, отвечая в Госдуме на вопросы депутатов.

При этом министр напомнил, что есть отрасли, где государство ввело госрегулирование цен, и это сказалось на рынке положительно. "У нас есть хороший опыт госрегулирования, он касается установления цен на лекарства (речь о ЖНВЛП). В этом секторе рост в прошлом году был чуть выше инфляции, в то время как в нерегулируемом секторе лекарств рост цен превышал инфляцию в разы", - заявил министр.

"Распространять регулирование на более широкий спектр товаров крайне опасно. Мы по цепочке должны регулировать и все составляющие цены. Тогда мы придем к тотальному регулированию цен. Наше отношение к этим мерам – очень осторожные. Принятые на сегодня меры – это максимум того, что мы можем себе позволить", - добавил Решетников.

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Решетников: "Сегодняшние меры по госрегулированию цен – максимум того, что мы можем себе позволить"

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Теги: максим решетников, госрегулирование цен, цены на лекарства, инфляция



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