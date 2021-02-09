В правительстве снова ушли от ответа на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Минэкономразвития России снова ушли от ответа на вопрос, стоит ли рассчитывать работающим пенсионерам на индексацию. Напомним, в послании Федеральному собранию в прошлом году президент России предложил закрепить ежегодную индексацию всех пенсий, но правительство считает, что это не относится к работающим пенсионерам.

Глава министерства Максим Решетников, выступая сегодня в Госдуме, ответил крайне расплывчато: "Любое увеличение доходов граждан – это рост доходов населения, к которому мы должны стремиться. Но надо смотреть на бюджет, откуда на это будут выделяться деньги. Все эти вопросы надо принимать в балансе".