09 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Коллаж, МУП, ГУП, каток, ФАС (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минэкономразвития рады иностранцам в правлении "Сбера"

В Минэкономразвития России не согласны с мнением о том, что "Сбербанк" теперь "чуть ли не на половину принадлежит иностранцам". Глава министерства Максим Решетников ответил представителям КПРФ на заседании Госдумы, что "Сбер" сейчас управляется непосредственно правительством. Также он заметил, что "беспокоиться на тему иностранцев, которые там чем-то управляют, оснований нет". "Присутствие иностранцев в правлении позволяет задавать неудобные вопросы мажоритарным акционерам и обеспечивает прозрачность, позволяет не засыпать", - пояснил свою позицию Решетников.

А вот борьбу с такими формами собственности как МУП и ГУП министр не поддерживает, как и представители коммунистов. Он согласился, что такая борьба бессмысленна. "Вопрос, в чьих руках такие предприятия находятся. Если хотят и могут работать, есть регионы, где МУПы и ГУПы работают как часы. Бороться с формой бессмысленно", - отметил министр.

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В Минэкономразвития рады иностранцам в правлении "Сбера"

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Теги: сбербанк, минэкономразвития, максим решетников



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