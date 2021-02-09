09 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Бабушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловским работающим пенсионерам могут отменить самоизоляцию

В Свердловской области работающие пенсионеры, которые сейчас по указу губернатора должны находиться дома на самоизоляции, смогут вернуться к работе, если поставят вакцину от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге во вторник сообщил вице-губернатор Павел Креков.
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По его словам, сейчас данный вопрос прорабатывается медицинскими экспертами вместе с санитарными врачами.

"Думаю, окончательное решение будет принято на одном из ближайших заседаний оперативного штаба, когда эксперты дадут свое заключение. Действительно, сегодня у нас от общего числа вакцинированных 25-26% - это лица старше 60 лет. Другое дело, что это вакцинированные первым компонентом. Вторым компонентом у нас уже 20 тысяч вакцинированных. Соответственно, иммунитет появится неделю спустя", - пояснил Креков.

Он добавил, что к этому моменту решение по привившимся пенсионерам уже может быть принято. Вице-губернатор добавил, что данный вопрос сейчас также обсуждается на федеральном уровне, в том числе в Москве.

"О решении мы сообщим, потому что здесь действительно есть определенная логика", - заключил Павел Креков.

Напомним, сейчас ежедневно в Свердловской области от коронавируса вакцинируются 5-6 тысяч человек. Власти региона обещают, что это позволит к лету "войти в совершенно иное качество жизни".

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Свердловским работающим пенсионерам могут отменить самоизоляцию

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Теги: пенсионеры, Креков, самоизоляция



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