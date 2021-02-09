"Даже если цифры ваши верны, то поводов для гордости нет": в Госдуме раскритиковали Минэкономразвития

В Госдуме раскритиковали работу Минэкономразвития России. Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента выступал глава министерства Максим Решетников, и депутаты высказали много нелестных слов в адрес его ведомства.

Так, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев указал, что падение ВВП в минувшем году составило всего 3,1% по данным Росстата. "Хотя массовое сворачивание бизнеса, инфляция и безработица заставляют усомниться в объективности этих данных, - отметил глава комитета. - Но даже если они верны, то поводов для гордости нет".

Он также отметил, что при сопоставлении количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получивших помощь в рамках антикризисных мер с общим количеством таких субъектов в стране, то поддержка выглядит очень незначительной. "Большая часть субъектов этого бизнеса оказалась за бортом мер поддержки", - отметил Жигарев, напомнив, что предложение распространить меры поддержки на весь МСП было министерством отвергнуто. Он добавил, что Госдума продолжает поддерживать это предложение (его высказала Счетная палата).

Решетников, кстати, считает, что меры как раз таки сыграли главную роль в том, что "экономика страны продемонстрировала большую устойчивость, чем прогнозировалось изначально". "Не будь антикризисных мер, экономика упала бы на 5,5%, а не на 3,5%", - заявил министр.

"Без принятия дополнительных мер темпы экономического роста на горизонте 2025 года составили бы 2% в год. Перед нами стоят задачи выхода на рост в 3%. Реальные доходы населения должны расти темпами не меньше 2,5% в год. Около трети роста ВВП возлагается на новый инвестиционный цикл", - рассказал Решетников.

"Давайте не забывать, что у нас существенная доля МСП – это торговля. Этот сектор не почувствовал так сильно кризис, как сектор услуг. Возможно, мы по уровню затрат не самая первая экономика мира. Но по сравнению уровня затраченных ресурсов и эффективности мер мы одни из первых", - прокомментировал министр критику.

Компаниям, не попавшим в перечень особо пострадавших от кризиса, министр порекомендовал обращаться к отраслевым программам. С одной стороны, он заявил, что правительство не собирается закрывать тему антикризисных программ, с другой – призвал уходить от временных мер и ориентироваться на процесс роста экономики, а не ее восстановления. Также Решетников заявил, что менять критерии отнесения к МСП правительство не планирует, поскольку "всегда остаются те, кто недоволен".

По словам министра, в январе обороты субъектов малого и среднего бизнеса показали рост в 7,5% к январю 2020 года. Но при этом есть сектора, которые еще не вышли из кризиса. "И сейчас мы думаем о том, чтобы запустить для них какую-то программу, очевидно, кредитную. В целом нам надо возвращать экономику к обычному режиму работы. И бизнес, и население, и потребители адаптируются к ограничительным мерам", - заключил Решетников.