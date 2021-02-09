Вице – губернатор Среднего Урала обвинил навальновцев в избиениях полиции

Свердловский вице – губернатор, курирующий политические вопросы, выступил с резкой критикой акций протеста в поддержку Алексея Навального. Сергея Бидонько волнует, вовлечение в протестную активность совсем юных жителей. Чиновник также обвинил участников акций в попытках нанести вред полиции, передает Накануне.RU.

"Эти мероприятия проводить нельзя. Часть граждан считают, что для них эти законы не писаны, и они готовы их обойти. Меня беспокоит, что много детей и подростков с неокрепшей психикой пытаются вовлечь в эти процессы.Мне непонятны попытки граждан применить физическую силу к полиции. В любой цивилизованной стране понимают, что за это будет ответственность. Есть люди, у которых на акциях стоит цель создать провокацию, и какую – то картинку", - раскритиковал навальнистов Бидонько.

Также Бидонько пообещал, что в противовес навальновцам будут проводиться встречи с молодежью, где будут представители от каждого вуза. По его словам такие мероприятия станут регулярными.

Отметим, что в Екатеринбурге в последнее время состоялись две большие акции протеста, в виде "шествия горожан". Журналист нашего издания подробно осветил второе мероприятие, состоявшееся 31 января.