NGV потребовала с руководителя "Ведомостей" долг в 150,6 миллионов рублей

New Grand Venture Holdings Ltd (NGV) обратилась к новому издателю "Ведомостей" Ивану Еремину с требованием вернуть долг в размере 150,6 млн руб. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на письмо в адрес гендиректора АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ, издает "Ведомости") Михаила Нелюбина. В противном случае NGV намеревается выйти в суд.

Данная сумма является лишь частью долга за роялти перед предыдущими акционерами Financial Times и The Wall Street Journal, которое, в свое время, было выкуплено почившим бизнесменом и владельцем NGV Дмитрием Босовым. NGV, в свою очередь, представляет интересы наследников бизнесмена и экс-владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева. По мнению юристов, в случае суда, истец может легко выиграть дело, но только если удастся доказать осведомленность Еремина о ситуации с долгом при покупке газеты.

До того, как "Ведомости" обзавелись новым руководством, Financial Times и The Wall Street Journal регулярно упоминались на первой полосе газеты, а также делились с ней контентом, за что и получали лицензионные платежи в размере 18% от выручки. Аналогичный платеж шел и третьему акционеру, финской Sanoma. В 2015 г. "Ведомости" вместе с долгами с дисконтом выкупил Демьян Кудрявцев за 13 млн евро. Все долги были консолидированы на компаниях Кудрявцева и его партнеров Владимира Воронова и Мартина Помпадура.

В свою очередь NGV стала держателем прав требования на 150 млн руб., после того, как выкупила их у структур Кудрявцева за "несколько десятков миллионов рублей". Эти средства, по информации источника, близкого к сделке, и пошли на поддержку газеты. Долг требовалось погасить еще в апреле прошлого года, когда "Ведомости" искали нового владельца. В это время на сцену и вышел Иван Еремин.

По словам бывшего сотрудника газеты, во время купли-продажи, долги не реструктурировались, то есть расклад остался прежним. При этом, источник, близкий к сделке, сообщил, что долг перед Босовым обговаривался отдельно как обязательный к погашению. Кудрявцев также имеет долговые отношения с NGV, что объясняет их сотрудничество по истребованию долга.