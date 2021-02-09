NGV потребовала с руководителя "Ведомостей" долг в 150,6 миллионов рублей

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
газета Ведомости (2013) | Фото:

NGV потребовала с руководителя "Ведомостей" долг в 150,6 миллионов рублей

New Grand Venture Holdings Ltd (NGV) обратилась к новому издателю "Ведомостей" Ивану Еремину с требованием вернуть долг в размере 150,6 млн руб. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на письмо в адрес гендиректора АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ, издает "Ведомости") Михаила Нелюбина. В противном случае NGV намеревается выйти в суд.

Данная сумма является лишь частью долга за роялти перед предыдущими акционерами Financial Times и The Wall Street Journal, которое, в свое время, было выкуплено почившим бизнесменом и владельцем NGV Дмитрием Босовым. NGV, в свою очередь, представляет интересы наследников бизнесмена и экс-владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева. По мнению юристов, в случае суда, истец может легко выиграть дело, но только если удастся доказать осведомленность Еремина о ситуации с долгом при покупке газеты.

До того, как "Ведомости" обзавелись новым руководством, Financial Times и The Wall Street Journal регулярно упоминались на первой полосе газеты, а также делились с ней контентом, за что и получали лицензионные платежи в размере 18% от выручки. Аналогичный платеж шел и третьему акционеру, финской Sanoma. В 2015 г. "Ведомости" вместе с долгами с дисконтом выкупил Демьян Кудрявцев за 13 млн евро. Все долги были консолидированы на компаниях Кудрявцева и его партнеров Владимира Воронова и Мартина Помпадура.

В свою очередь NGV стала держателем прав требования на 150 млн руб., после того, как выкупила их у структур Кудрявцева за "несколько десятков миллионов рублей". Эти средства, по информации источника, близкого к сделке, и пошли на поддержку газеты. Долг требовалось погасить еще в апреле прошлого года, когда "Ведомости" искали нового владельца. В это время на сцену и вышел Иван Еремин.

По словам бывшего сотрудника газеты, во время купли-продажи, долги не реструктурировались, то есть расклад остался прежним. При этом, источник, близкий к сделке, сообщил, что долг перед Босовым обговаривался отдельно как обязательный к погашению. Кудрявцев также имеет долговые отношения с NGV, что объясняет их сотрудничество по истребованию долга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

NGV потребовала с руководителя "Ведомостей" долг в 150,6 миллионов рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Еремин, Ведомости, долг, NGV



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети