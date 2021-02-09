В Челябинске устранили аварию, из-за которой более 40 домов остались без отопления

В Советском районе Челябинска устранили аварию на теплотрассе, из которой без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом и девять социальных объектов.

"Работы в Советском районе завершены. Система заполняется. Управляющая компания подключает дома и будет исполнять заявки жителей при наличии проблем по отдельным стоякам", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом и девять социальных объектов в поселке АМЗ. Велись аварийно-восстановительные работы. Планировалось, что отопление в дома вернется в 12 часов.