Кремль заявил об агрессивности риторики Зюганова после задержания депутата Бондаренко

В Кремле негативно оценивают заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова по ситуации с задержанием депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, сообщает РИА Новости.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать".

Напомним, накануне полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Ряд соратников Бондаренко предполагает, что причина в другом – Бондаренко собирается идти в Госдуму, и его соперником по округу может стать спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Зюганов в Госдуме заявил, что власть "ошалела" от давления "грязной навальнятины" и решила задержать Бондаренко, а также подчеркнул, что не даст устроить "расправу над депутатом". Глава КПРФ сообщил, что дал указание юридической службе партии и депутатам разобраться в происходящем.