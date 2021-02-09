09 Февраля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Пермские организации и предприятия в прошлом году потеряли больше 56% дохода

В Пермском крае положительный сальдированный финансовый результат за 2020 год составил 130,1 млрд руб. Это на 56,8% ниже аналогичного периода 2019 г.

По данным Перьмстата, 67,5% обследованных организаций региона завершили указанный период с прибылью в объеме 151,4 млрд руб. Это на 51,6% ниже уровня 2019 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась на 85% и составила 21,3 млрд руб.

Промышленные предприятия региона получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 107,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 62,9%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 121 млрд руб. (на 57,8% ниже аналогичного показателя за январь-ноябрь 2019 года).

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Пермские организации и предприятия в прошлом году потеряли больше 56% дохода

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Теги: доход, падение доходов, предприятия, организация, прибыль, пермьстат



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