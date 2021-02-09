Новые "точки роста" откроются в Воронежской области

В 2021 году в Воронежской области откроют 154 новых Центра «Точка роста», сообщает пресс-служба губернатора региона. «Точки роста» начнут работу в новом естественно-научном и технологическом направлении.

Предполагается, что в центрах начнут заниматься теперь и сельские школьники, увлекающиеся предметами «Физика», «Химия», «Биология». В течение 2021 года все учителя, работающие на базе центров «Точка роста» с применением профильного комплекта оборудования, пройдут обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, педагоги участвуют в тематических вебинарах и образовательных мероприятиях, организатором которых выступает региональный координатор программы – Воронежский институт развития образования имени Н. Ф. Бунакова.

Обучение детей по программам «Технология», «ОБЖ» и «Информатика» продолжится в открытых в прошлые годы Центрах. Новые «Точки роста» образуются на базе общеобразовательных организаций в 33 районах региона. ·

В пресс-службе правительства региона сообщили, что в 2019-2020 году в Воронежской области открылись 105 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В «Точках роста» школьники изучают «Технологию», «Информатику» и «ОБЖ». Центры оснащены 3D-принтерами, видеокамерами, нетбуками, квадрокоптерами.