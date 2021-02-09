В Госдуме предложили не давать льготные и субсидированные кредиты офшорным компаниям

В Госдуме выразили недовольство разновекторной политикой правительства в сфере деофшоризации экономики. С одной стороны, глава Минэкономразвития Максим Решетников, отвечая на вопросы депутатов, выразил готовность активно поддерживать инициативы по выведению предприятий из-под иностранной юрисдикции. С другой – выяснилось, что государство все-таки предоставляет меры поддержки офшорам, поскольку на них работают россияне, а перед правительством стоит задача борьбы с безработицей.

"Компании, которые находятся в офшорах, не должны получать меры поддержки. Кто мешает это делать? Если названные компании получают меры поддержки – почему? Налоги наших граждан мы берем, чтобы субсидировать эти компании. Давайте отменим! Было бы правильно принять либо законы, либо подзаконные акты. Давайте возьмем сейчас и такие решения примем", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Абсолютно присоединяюсь. У нас в механизмах поддержки наложен прямой запрет предоставления субсидий компаниям, находящихся в оффшорах. Часть компаний отказались от мер поддержки, потому что выплата дивидендов им дороже. С крупными компаниями мы работаем точечно, и офшоры не получают поддержки. Там, где поддержку оказывают банки, мы помогаем таким компаниям, потому что у них большие штаты компаний", - заявил министр.

"Когда нет системного подхода, мы начинаем ссылаться на то, что нам надо поддержать рабочие места. А налоги уходят в офшоры. Должен быть системный подход. И все компании этот подход воспримут. У нас получается какая-то вкусовщина. А итог – отсутствие экономического роста. А деньги уходят в офшоры", - продолжил переживать спикер Госдумы.