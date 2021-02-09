В Госдуме предложили не давать льготные и субсидированные кредиты офшорным компаниям

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
офшоры, оффшоры, доллар, кораблик, отток капиталов, отпуск, море, туризм (2015) | Фото:http://chepetsk-news.ru/

В Госдуме предложили не давать льготные и субсидированные кредиты офшорным компаниям

В Госдуме выразили недовольство разновекторной политикой правительства в сфере деофшоризации экономики. С одной стороны, глава Минэкономразвития Максим Решетников, отвечая на вопросы депутатов, выразил готовность активно поддерживать инициативы по выведению предприятий из-под иностранной юрисдикции. С другой – выяснилось, что государство все-таки предоставляет меры поддержки офшорам, поскольку на них работают россияне, а перед правительством стоит задача борьбы с безработицей.

"Компании, которые находятся в офшорах, не должны получать меры поддержки. Кто мешает это делать? Если названные компании получают меры поддержки – почему? Налоги наших граждан мы берем, чтобы субсидировать эти компании. Давайте отменим! Было бы правильно принять либо законы, либо подзаконные акты. Давайте возьмем сейчас и такие решения примем", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Абсолютно присоединяюсь. У нас в механизмах поддержки наложен прямой запрет предоставления субсидий компаниям, находящихся в оффшорах. Часть компаний отказались от мер поддержки, потому что выплата дивидендов им дороже. С крупными компаниями мы работаем точечно, и офшоры не получают поддержки. Там, где поддержку оказывают банки, мы помогаем таким компаниям, потому что у них большие штаты компаний", - заявил министр.  

"Когда нет системного подхода, мы начинаем ссылаться на то, что нам надо поддержать рабочие места. А налоги уходят в офшоры. Должен быть системный подход. И все компании этот подход воспримут. У нас получается какая-то вкусовщина. А итог – отсутствие экономического роста. А деньги уходят в офшоры", - продолжил переживать спикер Госдумы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме предложили не давать льготные и субсидированные кредиты офшорным компаниям

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: меры поддержки, офшоры, госдума, максим решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети