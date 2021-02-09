09 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, прививка (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Свердловские власти обещают к лету "иное качество жизни" из-за вакцинации

Ежедневно в Свердловской области в среднем от коронавируса вакцинируются 5-6 тысяч человек. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

"Эти темпы мы будем наращивать. К сегодняшнему дню мы получили в общей сложности 115 тысяч вакцин несколькими партиями. Через несколько дней получим еще 33 тысячи доз вакцин. На следующей неделе, думаю, мы получим еще в пределах 50-60 тысяч доз", - рассказал вице-губернатор.

По его словам, сегодня в ожидании на вакцинацию находятся более 100 тысяч свердловчан. Креков добавил, что "количество желающих растет с каждым днем". Приоритет в вакцинации отдается людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также педагогам и медикам. Значительная часть последних, по словам Павла Крекова, уже вакцинировалась.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

"В марте еще более полумиллиона доз вакцин мы получим и достаточно серьезно сможем вакцинировать население. Это позволит нам к лету войти в совершенно иное качество жизни. Думаю, в самое ближайшее время мы это сможем почувствовать", - отметил вице-губернатор.

Креков заверил, что каких-либо серьезных происшествий, связанных с вакцинированием или самочувствием поставивших прививку, в Свердловской области не было.

Напомним, ранее сообщалось, что привившиеся от ковида свердловчане могут не сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы.

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Свердловские власти обещают к лету "иное качество жизни" из-за вакцинации

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Теги: вакцинация, Креков, коронавирус, Свердловская область



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