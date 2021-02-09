В Нижневартовске спасли ель – пересадили её в другой микрорайон

В Нижневартовске пересадили 10-метровую ель возрастом 25-30 лет. По словам главы управления по природопользованию и экологии администрации Олега Попенко, ель росла в посёлке МЖК, где сейчас идёт активная застройка территории. Дерево нужно было спасать. Теперь взрослая зеленая красавица украшает улицу Героев Самотлора, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Приоритет озеленения на ближайшие два года отдаётся новым микрорайонам города, поэтому для пересадки ели была выбрана улица Героев Самотлора, - пояснил Олег Попенко. – Благоустройство этого участка только запланировано, и мы в результате проведения работ ничего не нарушили".

Выполняя зимнюю пересадку, специалисты приобрели уникальный опыт. Только транспортировка длилась четыре часа. А ещё ель надо было выкопать, погрузить, выгрузить и посадить.

"Размер земляного кома при пересадке сохранили максимально большой, - рассказал Олег Попенко. – Ком мерзлый, поэтому корни не были задеты и не должны пострадать. Зимой дерево находится в анабиозе, образно говоря, "спит", что является также дополнительным плюсом зимней пересадки. Правда, хвойники капризны, как поведёт себя дерево весной, сказать сложно. Мы со своей стороны сделали всё, чтобы на новом месте ёлке было комфортно. Если объединять усилия и ресурсы, можно добиться многого".

Первый год после пересадки хвойники тратят на развитие корневой системы. Поэтому сотрудники управления лесопаркового хозяйства весной обустроят землю вокруг ели. Также дерево будут поливать с применением удобрений. Добавим, зимнюю пересадку взрослого хвойника в Нижневартовске осуществили впервые. Подобного опыта в Югре ещё не было.