09 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Володин напомнил Решетникову, что Госдума теперь одобряет кандидатуры министров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня несколько раз напомнил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, что кандидатуры министров сейчас одобряет нижняя палата парламента (впрочем, Решетников может не волноваться – снимать министров по обновленной Конституции Госдума все равно не может). Звучало это как угроза.

Володина, например, разозлило, когда Решетников назвал Госдуму площадкой для обсуждения нового закона о банкротстве, хотя министр вроде бы как раз и заявил, что хочет провести нулевое чтение законопроекта с участием депутатов. "Вы сюда не на площадку приходите, а в парламент, избранный народом. Если все знаете, то обеспечьте рост!" – рассердился спикер. Министру пришлось извиняться и говорить, что его неправильно поняли, он "не хотел проявить никакого неуважения".

Также Володин несколько раз посетовал на то, что Росстат, который теперь подчиняется Минэкономразвития, дает необъективные цифры. Министр возразил, что его ведомство лишь курирует Росстат, а так контора ему не подчиняется. Но спикер этого как будто не услышал. "У нас 85 субъектов. Вам сейчас подчиняется статистика. Можно ли все-таки заработную плату не называть среднюю по стране, учитывая, что она очень различается по субъектам. Средняя температура по больницам получается. Сейчас это необъективная оценка. Можно ли привязать ставку по ипотеке к средней зарплате? Нужная концепция районирования", - заявил Володин.  

Председатель Госдумы также призвал учитывать в расчетах "региональный фактор" и привел в пример Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, по его мнению, находятся недалеко от Курганской области, но при этом эти регионы имеют очень разные показатели по статистике.

Отдельно Решетникову досталось за отсутствие системного подхода в раздаче субсидий и льгот. Выяснилось, что компании-офшоры могут получить кредиты с господдержкой, поскольку у них есть штат работников в России, а на тот факт, что налоги в стране такие компании не платят, в Минэкономразвития предпочитают игнорировать.

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Володин напомнил Решетникову, что Госдума теперь одобряет кандидатуры министров

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Теги: вячеслав володин, максим решетников, минэкономразвития, росстат



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