В Челябинске суд приостановил работу предприятия, которое поставляло еду в больницы

Суд в Челябинске на 30 суток приостановил деятельность ООО "Детское общественное питание" за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Предприятие нарушило обязательные требования санитарного законодательства и не обеспечило безопасность изготавливаемой пищевой продукции на этапах ее производства. В частности, не проводится входной контроль сырья и лабораторный контроль выпускаемой продукции, отсутствуют условия и необходимое пространство для осуществления процессов мойки и дезинфекции транспортной тары, нарушена поточность технологических процессов.

Инспекторы нашли загрязнения на холодильно-морозильном оборудовании, подтеки на стенах, нарушение целостности потолочного покрытия, неисправности некоторых морозильных ларей, где замороженная продукция накрыта пластиковыми досками, наличие предметов, не используемых в процессе приготовления пищи – магнитофон, зарядные устройства для телефонов, иные личные вещи работников.

Всего было выявлено полтора десятка нарушений. По решению суда работа организации приостановлена на 30 суток с 29 января. В настоящий момент деятельность на предприятии не ведется, идут активные работы по устранению нарушений.

Добавим, что ООО "Детское общественное питание" поставляет питание в больницы.