Николая Бондаренко могут лишить мандата из-за канала в Youtube

Против депутата саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко собираются завести уголовное дело за коррупцию, которой считают... доход от его видеоблога.

"Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности – гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идёт, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой ютуб-канал депутат-блогер Николай Бондаренко", - приводит "Коммерсант" высказывание председателя думской комиссии по доходам Алексея Антонова.

Такое обвинение выглядит странно, ведь госслужащим разрешается получать доход от творческой деятельности, в блоге "Дневник депутата" Николай Бондаренко рассказывает о работе, но не рекламирует там свои услуги в качестве депутата. По крайней мере у комиссии по доходам таких упрёков нет.

Сам же Бондаренко не исключил, что его могут лишить депутатского мандата и в случае уголовного преследования он не сможет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Напомним, что вчера депутата задержали и позже оштрафовали по решению суда на 20 тыс. руб. за участие в незаконной акции 31 января. Произошло это вскоре после известия о том, что на выборах в Госдуму Бондаренко может выдвинуться в округе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.