Минэкономразвития открещивается от Росстата с его "кривыми" цифрами

Депутаты Госдумы раскритиковали цифры, которые предоставляет Росстат. Причем претензии они предъявили явившемуся сегодня в нижнюю палату парламента министру экономического развития Максиму Решетникову. Тот в ответ каждый раз упоминал, что Росстат не подчинен Минэкономразвития, а просто министерство "курирует" статистическое ведомство. И оно (это ведомство) тоже не особенно виновато в своих "кривых" цифрах – "действует в рамках ограниченного финансирования". Для получения более точных расчетов – добавьте денег.

"Вопросы к статистике есть у всех. Но подчинение Росстата нам никак не повлияло ни на методику, ни на выборку Росстата. Налоговая служба сейчас генерит статистики в разы больше, чем Росстат. К статистике масса вопросов, но в большей части она не так плоха, как кажется. У нас на руках цифры по ценам от ФНС и Росстата, и в целом они сходятся. Мы должны пользоваться многими источниками, не концентрироваться на одном. Кому подчинен Росстат – это вопрос десятый", - заверил Решетников.