Эксперты ВОЗ не смогли понять, как COVID-19 попал на рынок в Ухане

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Китай, коронавирус (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

Эксперты ВОЗ не смогли понять, как COVID-19 попал на рынок в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работающие в Китае, пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Об этом заявил глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь, передает "Интерфакс".

По его словам, китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке "были следы вируса на поверхностях", его могли занести люди, либо животные, которыми торговали на рынке.

При этом коронавирус COVID-19 действительно мог произойти от животного. Потенциально вирус мог передаться от летучих мышей и панголинов, но обнаруженные у этих видов образцы коронавируса не полностью идентичны COVID-19, обнаруженному у людей, заявил ученый.

Глава экспертной группы ВОЗ, в свою очередь, отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса", пишет РИА Новости.

Научная группа из 13 человек приступила к работе в Ухане 2 февраля. Ранее она посетила Уханьский институт вирусологии и рынок. Эксперт заявлял, что не обнаружено доказательств того, что коронавирус возник на местном рынке, как это предполагалось ранее. По его словам, ученые сделали вывод, что вирус мог появиться в другом месте, а распространиться там, поскольку гипотетически на рынке все условия для этого есть. Также, отмечал ученый, сложно представить, что утечка коронавируса могла произойти в лаборатории.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты ВОЗ не смогли понять, как COVID-19 попал на рынок в Ухане

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: воз, ухань, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети