Эксперты ВОЗ не смогли понять, как COVID-19 попал на рынок в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работающие в Китае, пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Об этом заявил глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь, передает "Интерфакс".

По его словам, китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке "были следы вируса на поверхностях", его могли занести люди, либо животные, которыми торговали на рынке.

При этом коронавирус COVID-19 действительно мог произойти от животного. Потенциально вирус мог передаться от летучих мышей и панголинов, но обнаруженные у этих видов образцы коронавируса не полностью идентичны COVID-19, обнаруженному у людей, заявил ученый.

Глава экспертной группы ВОЗ, в свою очередь, отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса", пишет РИА Новости.

Научная группа из 13 человек приступила к работе в Ухане 2 февраля. Ранее она посетила Уханьский институт вирусологии и рынок. Эксперт заявлял, что не обнаружено доказательств того, что коронавирус возник на местном рынке, как это предполагалось ранее. По его словам, ученые сделали вывод, что вирус мог появиться в другом месте, а распространиться там, поскольку гипотетически на рынке все условия для этого есть. Также, отмечал ученый, сложно представить, что утечка коронавируса могла произойти в лаборатории.