09 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Ямал, льготная ипотека, новостройка (2019) | Фото: yanao.ru

Ипотека под 6,5% вызвала локальный перегрев рынка в ряде регионов – Решетников

Льготная ипотека под 6,5% на новое жилье вызвала в ряде субъектов локальный перегрев рынка и рост цен, особенно это касается Дальнему Востока, сообщил в Госдуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, в целом программа была эффективна, но там, где рынок новостроек вообще отсутствовал, она породила проблемы. "Вообще, бенифициаром выгоды от программы выступили крупные города, которые затягивают новых людей", - отметил министр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минэкономразвития подумать над тем, чтобы привязать ставку по льготной ипотеке к размеру средней заработной платы, которая очень различается от региона к региону.

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Ипотека под 6,5% вызвала локальный перегрев рынка в ряде регионов – Решетников

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Теги: льготная ипотека, максим решетников, перегрев рынка, рост цен



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