Пермские общественники ждут конкретных решений по Горнозаводской ветке

Пермские общественники, которые на протяжении нескольких лет ведут борьбу за сохранность железной дороги на участке Горнозаводской ветки от Перми II до Перми I, выразили надежду, что движение поездов будет восстановлено.

Как сообщила Накануне.RU Людмила Елтышева, в сегодняшнем заявлении губернатора Дмитрия Махонина есть несколько моментов, которые вызывают у активистов вопросы.

"Смущают в этом интервью некоторые слова. Что точка невозврата в этом проекте пройдена. О какой точке невозврата говорит губернатор, мне непонятно. Открытым текстом он пока не спешит говорить, что да, действительно, кольцевое метро пойдет, в том числе, захватывая Пермь II - Пермь I. В то же время он говорит, что без кольцевого движения развитие этого проекта - пермское наземное метро - невозможно. Дмитрий Махонин еще не уверен на 100%, что этот проект будет. А обещания мы уже слышали. Кроме того, я буквально сегодня утром читала, что ТПУ "Мотовилиха все равно будет построен. И непонятен смысл, если от трамваев было решено отказаться. Возможно, Дмитрий Махонин решил снизить градус напряженности, ведь в этом году выборы. Но, все равно какая-то надежда забрезжила. Нам удалось сохранить хотя бы один путь между Пермь II - Пермь I, второй путь восстановить гораздо проще, чем если бы разобрали дорогу совсем. Надеюсь, вопрос не зависнет. Ждем, какое дальнейшее решение будет принимать РЖД", - сообщила она.

Отметим, что по данным "Ъ", власти региона предложили в 2021 году выделить ГБУ ПК "Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края" субсидию в размере 5,3 млн руб. Деньги будут направлены на "выполнение работ по разработке документации по планировке территории для размещения ТПУ "Мотовилиха" в связи с возобновлением работ, приостановленных в 2020 году из-за отсутствия Концепции развития и застройки территории".

Общественница также прокомментировала ситуацию с иском Дениса Галицкого. По словам общественницы, к процессу присоединился ее сын - студент. Решение о закрытии перегона ухудшило его положение. Теперь он вынужден добираться до места учебы на автобусе, и тратить на это гораздо больше времени.

"Надеюсь, что мы золотую середину найдем. До закрытия этим участком ежедневно пользовались 10 800 пассажиров. Он не был убыточным. Надо возобновлять движение, запускать "Ласточку". Пермяки будут в восторге, а Дмитрий Махонин станет самым замечательным губернатором Пермского края", - заявила Людмила Елтышева.

Напомним, движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планировали убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией.