В суде стартовало рассмотрение дела преступной банды, орудовавшей в Екатеринбурге летом 2019 года

Свердловский областной суд огласил обвинительное заключение банде, совершавшей разбойные нападения на территории Екатеринбурга, Москвы и Московской области. В зале заседания присутствовали четверо предполагаемых участников – Артем Рамазанов, Умед Умиров, Хуршеджон Хамзаев, Абдулмуслим Мутагиров и одна девушка – Кристина Васильева, которую, по версии следствия, привлекли к участию только в разбойном нападении в качестве приманки. Помимо этого, банда также совершила покушение на разбой и кражу.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в ходе предварительного расследования было установлено, что Хамзаев создал устойчивую вооруженную группу в апреле 2019 г.. С ее помощью он планировал разбойные нападения на граждан, занимающихся оптовой или розничной торговлей. В качестве целей были выбраны лица азиатских республик, так как, по мнению самого Хамзаева, им было гораздо сложнее обратиться за помощью в правоохранительные органы, что значительно упрощало задуманное.