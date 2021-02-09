Чиновники рассказали о возможности снятия масочного режима

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил о том, что в ближайшие месяцы в российской столице станет возможна отмена "ковидных" ограничений. Чиновник отмечает, что в Москве зафиксирована положительная динамика по уменьшению числа заразившихся ковидом, и власти рассчитывают, что в ближайшие месяцы москвичи смогут возвратиться к полноценной жизни.

В то же время с ним согласны не все. В ходе пресс-конференции в НСН выступил депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов.

"Все ограничения можно отменять, когда по всей стране появится коллективный иммунитет. Поэтому, думаю, маски, санитарные ограничения никто отменять не будет", - приводит его мнение агентство Infox.

Как сообщало Накануне.RU, специалисты-вирусологи всё же допускают возможность снятия ограничений к концу весны.