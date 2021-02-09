09 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

На Южном Урале 110 классов в школах закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 110 классов в 58 школах. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В детсадах на карантин по ОРВИ закрыта только одна группа, при этом на карантин по коронавирусу – 10 групп. В школах карантина по COVID-19 нет.

При этом в регионе не зафиксировано ни одного случая гриппа.

"Грипп не пришел, надеюсь, что не придет. Может быть это будет аномальный год в части отсутствия гриппа. Было бы это хорошо. Хотя в регионах России уже зафиксированы случаи гриппа, у нас они пока не зафиксированы. По ОРВИ мы подрастаем, но не достигли эпидпорога. Есть превышение среди лиц трудоспособного возраста по ОРВИ, по детям мы пока этого не фиксируем", - отметила она.

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На Южном Урале 110 классов в школах закрыли на карантин по ОРВИ

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Теги: карантин, ОРВИ, школа, детсад, дети,



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