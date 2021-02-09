09 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Хендай, автомобиль девушки (2019) | Фото:Накануне.RU

"Это не криминал". В Екатеринбурге в салоне иномарки найден труп

В Екатеринбурге в салоне иномарки найден труп мужчины. Следственный комитет начал проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 9 февраля в правоохранительные органы поступил сигнал, что у одного из домов по улице Куйбышева стоит иномарка с телом мужчины в водительском кресле. Для проверки на место происшествия отправился следователь СКР.

В итоге информация нашла свое подтверждение. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти на теле нет, а автомобиль, за рулем которого сидел мужчина, остановился после столкновения со столбом.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что это происшествие не носит криминальный характер.

"Вероятно, произошло что-то в плане здоровья мужчины. Личность сотрудниками полиции уже установлена: им оказался местный житель, гражданин Медведев 1956 года рождения", - добавил полковник Горелых.

Сейчас для определения точной причины смерти водителя проводится судебно-медицинская экспертиза.

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"Это не криминал". В Екатеринбурге в салоне иномарки найден труп

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Теги: иномарка, МВД, труп, СКР, Екатеринбург



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