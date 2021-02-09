09 Февраля 2021
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Происшествия Тюменская область
педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

Тюменец предстанет перед судом по обвинению в истязании своей падчерицы

В Тюмени перед судом предстанет местный 37-летний житель, обвиняемый в истязании несовершеннолетней падчерицы. Прокуратура региона уже направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, тюменец систематически истязал девочку, в то время пока мать игнорировала действия супруга и никак не препятствовала избиению. Издевательства продолжались с ноября 2018 г. по октябрь 2020 г. 1 ноября ребенок не выдержал и сбежал. Ее нашли ночью 2 ноября. Девочка рассказала обо всем сотрудникам полиции, а на ее теле были обнаружены множественные гематомы и ссадины.

Ребенок был помещен в социально-реабилитационный центр. Мать несовершеннолетней привлекли к административной ответственности. Отчима же суд заключил под стражу. Санкция ч.2 ст. 117 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Тюменец предстанет перед судом по обвинению в истязании своей падчерицы

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Теги: истязание, падчерица, отчим, суд



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