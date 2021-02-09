Крупнейший подрядчик "Газпрома" снова начал задерживать зарплаты работникам

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Центральная дожимная компрессорная станция Чаяндинского месторождения (2020) | Фото: gazprom.ru

Крупнейший подрядчик "Газпрома" снова начал задерживать зарплаты работникам

"Газстройпром", крупнейший подрядчик "Газпрома", снова начал задерживать выплаты сотрудникам, включая рабочих вахтовиков.

На данный момент работники "ГСП-4", а также "ГСП-сервиса" (занимается обустройством быта для всех "дочек" подрядчика) не могут дождаться декабрьскую зарплату.

В целом выплаты регулярно опаздывают на срок до двух недель до полутора месяцев, сообщили VTimes 10 сотрудников.

При этом в апреле 2019 года вахтовики "ГСП-4" (строят Пикалевскую и Грязовецкую компрессорные станции) выходили на забастовку. В июле 2020 года после вмешательства прокуратуры другая дочка компании - "ГСП-7" - погасила зарплатные долги, которые тянулись полгода.

Компания "Газстройпром", созданная на базе активов "Стройгазконсалтинга" Аркадия Ротенберга, принадлежит "Газпрому" на 49%. Она обеспечивает почти всю программу строительства инфраструктуры для газовой монополии.

В декабре сообщалось, что в Сургуте после возбуждения уголовного дела частично вернули долги по зарплате сотрудникам ООО "ЕВС", которые ранее устроили бунт. По версии следствия, руководство компании, основным заказчиком работ которой является "Газпромнефть-Хантос", с июня не платило сотрудникам зарплату. В результате перед 132 работниками образовался долг в 56 млн руб. Предприятие уже обратилось в суд с заявлением о банкротстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Крупнейший подрядчик "Газпрома" снова начал задерживать зарплаты работникам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газстройпром, Газпром, задержки зарплат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети