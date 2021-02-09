Крупнейший подрядчик "Газпрома" снова начал задерживать зарплаты работникам

"Газстройпром", крупнейший подрядчик "Газпрома", снова начал задерживать выплаты сотрудникам, включая рабочих вахтовиков.

На данный момент работники "ГСП-4", а также "ГСП-сервиса" (занимается обустройством быта для всех "дочек" подрядчика) не могут дождаться декабрьскую зарплату.

В целом выплаты регулярно опаздывают на срок до двух недель до полутора месяцев, сообщили VTimes 10 сотрудников.

При этом в апреле 2019 года вахтовики "ГСП-4" (строят Пикалевскую и Грязовецкую компрессорные станции) выходили на забастовку. В июле 2020 года после вмешательства прокуратуры другая дочка компании - "ГСП-7" - погасила зарплатные долги, которые тянулись полгода.

Компания "Газстройпром", созданная на базе активов "Стройгазконсалтинга" Аркадия Ротенберга, принадлежит "Газпрому" на 49%. Она обеспечивает почти всю программу строительства инфраструктуры для газовой монополии.

В декабре сообщалось, что в Сургуте после возбуждения уголовного дела частично вернули долги по зарплате сотрудникам ООО "ЕВС", которые ранее устроили бунт. По версии следствия, руководство компании, основным заказчиком работ которой является "Газпромнефть-Хантос", с июня не платило сотрудникам зарплату. В результате перед 132 работниками образовался долг в 56 млн руб. Предприятие уже обратилось в суд с заявлением о банкротстве.