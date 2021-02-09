09 Февраля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
митинг против пенсионной реформы в Москве, 2 сентября, КПРФ, Вадим Кумин (2018) | Фото: nakanune.ru

"Левый блицкриг": КПРФ попыталась снять члена избиркома Екатеринбурга вне повестки и без объяснений

Сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы разгорелись нешуточные страсти. Фракция КПРФ в представительном органе попыталась протащить через думу прекращение полномочий в горизбиркоме бывшего члена партии Юрия Емалетдинова. Однако, депутаты думы  не стали принимать решение. О тактике блицкрига ("молниеносной зачистки") против своего бывшего члена читайте в материале Накануне.RU

В августе  2020 года федеральное законодательство было изменено. Появился пункт, что партии могут отзывать своих членов с правом решающего голоса из избирательных комиссий. Однако, согласно нормативным актам, любой отзыв должен быть мотивирован и необходимо объяснение, почему члена избиркома хотят убрать. Ранее таких членов не могли отозвать вовсе.

 С предложением убрать Емалетдинова выступили депутаты Римма Скоморохова и Роман Ступников. Правда, какой – то мотивировки при этом во всеуслышание не прозвучало.   Также вопрос был вынесен на голосование уже после истечения вопросов повестки заседания. С резкой критикой против партнеров по фракции выступил Андрей Пирожков.  В итоге вопрос не был урегулирован, но есть вероятность, что коммунисты попытаются снова вынести данный вопрос.

Роман Ступников(2020)|Фото: Екатеринбургская городская Дума

По словам Ступников в преддверие выборов в свердловское Заксобрание КПРФ нужно как можно больше своих членов в местном избиркоме, а Емалетдинов не состоит уже в рядах партии.

"Не понимаю в чем заключалось все вот это голосование и почему другие партии против но, в принципе, это не так уж и страшно. Что касается Емалетдинова, то пусть он обращается в суд и прокуратуру. Это его право. Наше право заявить об его отзыве.

Мы хотим, чтобы перед выборами в Заксобрание 2021 года у нас было как можно больше ответственных членов комиссии, которых назначаем мы сами, по крайней мере. Если человек сам вышел из партии и написал заявление,  сказав о том, что он не хочет быть коммунистом, то зачем нам его там держать. Естественно, нам нужен коммунист в данных рядах, чтобы он защищал интересы партии в избирательной комиссии. Каким образом это будет делать человек, утративший с нами связь?

Квартира Ивачева на улице Машиной находится, кстати, в ипотеке. Если Юра является идейным коммунистом, то никогда коммуниста ничего не заставит бросить партбилет на пол любое руководство. И не важно, какое оно будет. Твои товарищи говно что ли? Если назвался коммунистом, то борись. С руководством партии, например, если его не уважаешь", - сказал депутат в беседе с нашим корреспондентом.

Между тем, Андрей Пирожков в комментарии отметил, что не понимает причин такой атаки на члена избиркома.

Андрей Пирожков(2020)|Фото: Накануне.RU

"Я как член фракции КПРФ не понимаю причин отзыва. На фракции это не обсуждалось. Емалетдинов человек с высшим юридическим образованием. Характеризуется только с положительной точки зрения . Он работал при прошлом председателе избирательной комиссии и при этом тоже председателе работал", - отметил Пирожков.

Тем временем, сам Юрий Емалетдинов готов , в случае, своего снятия обратиться в суд и прокуратуру.

"В целом, кажется, здесь имеется некий пробел в правовом регулировании: сказано, что позиция должна быть мотивированной, а что под этим понимается - непонятно. Вот я связи с коммунистами не утратил, исправно исполняю обязанности члена ИКМОГЕ. При таком раскладе КПРФные формулировки выглядят весьма натянуто. В прошлой редакции ФЗ нормы о запрете отзыва членов избиркомов с правом решающего голоса выступали как гарантии принципа независимости системы избирательных комиссий. А позиция КПРФ, по сути, этот принцип подрывает. Если мои права все - таки нарушат , то я готов идти в суд", - заключил он.

Накануне.RU будет следить за ситуацией.

 

 

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"Левый блицкриг": КПРФ попыталась снять члена избиркома Екатеринбурга вне повестки и без объяснений

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Теги: Андрей Пирожков, Роман Ступников, КПРФ, Юрий Емалетдинов. избирком



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