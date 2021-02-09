В декабре в России зафиксирована наибольшая месячная смертность после 1947 года

По обнародованным данным Росстата, в декабре в России умерли 243 тыс. человек - это наибольшая смертность по меньшей мере после 1947 года, а возможно, и после Великой Отечественной войны. Прогноз Накануне.RU на ноябрь опередил реальность на месяц.

Данных помесячной смертности за 1947 год нет, и мы только предполагаем, что в отдельные месяцы она тогда могла иметь бóльшие значения из-за голода. Рост же смертности за декабрь к предыдущему году составил 63%, и это тоже максимум за многие десятилетия. Месяцем ранее рост был 56%.

От коронавируса как основной причины смерти умерли 31,5 тыс. человек, включая 5,6 тыс. случаев, когда вирус не был идентифицирован, но он предполагается как основная причина. Всего же рост к декабрю 2019 года составил 94 тыс., то есть коронавирусом обусловлено только 33% такого беспрецедентного роста смертности , а остальные 67% вызваны иными причинами. Ранее в беседе с Накануне.RU ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением д.м.н. Гузель Улумбекова отмечала, что минимум половина роста смертности вызвана тем, что медицинскую помощь в условиях ограничений и проведенных губительных сокращений в здравоохранении стало намного труднее получить.

Смертность в декабре выросла во всех регионах, но очень неравномерно. В Чечне она выросла в 2,4 раза, в Мордовии - в 2,2 раза, в Ненецком АО - в 2 раза. Более 80% роста смертности зафиксировано в таких регионах: Орловская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Адыгея, Республика Карелия, Краснодарский край.

Наименьший рост смертности в Ингушетии (26%) и Еврейской АО (28%). Расположение соседних Чечни и Ингушетии на первом и последнем местах вызывает удивление.

"Естественная" убыль за декабрь составила 114 тыс. человек, в то время как год назад в декабре она была только 30 тыс.

За год результаты такие же печальные. Рождаемость сократилась, смертность выросла на 18%, или на 324 тыс. человек - до 2 млн 124 тыс., достигнув уровня начала 2000-х. При этом ожидаемая продолжительность жизни, по нашим оценкам, всего за год сократилась с 73,3 года примерно до 71 года. Такого падения ОПЖ не было после 1993 года.

"Естественная" убыль за год составила 689 тыс. человек! Такого не было после 2005 года. Годом ранее было 316 тыс. Причем в превышении на 373 тыс. только 104 тыс., то есть менее трети, составили умершие от коронавируса (это уже уточненные данные Росстата). А на две трети резкий рост убыли населения вызван иными причинами.

Данные носят предварительный характер и еще будут уточняться, но существенных изменений уже не будет. 2020 год стал по абсолютным показателям самым плохим в демографии России с начала 2000-х, а по динамике - с конца 1990-х.

В ближайшее время Накануне.RU более подробно проанализирует демографические итоги года.