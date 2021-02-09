Помощник бывшего схимонаха Всеволод Могучев вышел из спецприемника

Помощник и сторонник бывшего схиигумена, лишенного сана и отлученного от церкви Сергия (Романова) отсидел все три административных срока. Сегодня Всеволода Могучева наконец отпустили из спецприемника, в котором он провел 45 суток.

Вчера защита Могучева обжаловала решение суда Верхней Пышмы об аресте, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Михаила Толмачева. Он также подчеркнул, что новых административных дел в отношении его подзащитного не возбуждалось.

Напомним, Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В конце января все видео с выступлениями бывшего схиигумена были удалены с канала его помощника на YouTube.