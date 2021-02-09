Футбольный "Спартак" через суд хочет взыскать с обанкротившегося "Тамбова" 2,6 млн рублей

Футбольный клуб "Спартак" через суд хочет взыскать с обанкротившегося "Тамбова" 2,6 млн руб. Арбитражный суд Москвы накануне зарегистрировал соответствующий иск.

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, причиной обращения в суд стала невыплата тамбовской командой денег за использование спартаковской базой (прошлой весной клуб пользовался базой красно-белых в Тарасовке).

Отметим, что ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" 2 февраля 2021 года подала в арбитражный суд Тамбовской области заявление о собственном банкротстве. По информации издания "Р-Спорт", задолженность "Тамбова" перед кредиторами составляет около 537 млн руб. Клуб, занимающий сейчас последнее место в таблице Российской Премьер-лиги, может не доиграть нынешний сезон.