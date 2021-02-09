В Тюменской области за сутки умерли четыре носителя коронавируса

В Тюменской области за сутки скончались несколько больных коронавирусом (всего – 262), сообщили Накануне.RU в оперштабе.

64-летняя больная коронавирусом умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-инетерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Причиной смерти 66-летнего больного стали острая легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней тотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии, хронические заболевания и отягощённый анамнез.

От острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза умер 69-летний пациент. 70-летний инфицированный скончался от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии и хронических заболеваний.

Всего с начала пандемии в регионе умерли 262 носителя коронавируса.