Возрожденный "Амкар" будут спонсировать пермские компании

Возрожденный футбольный клуб "Амкар" будут спонсировать пермские компании. Об этом сегодня заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире "Эхо Москвы в Перми".

"Возрожденный "Амкар" будет спонсировать пермский бизнес. Речь идет о порядка пяти спонсорах. Главная задача — чтобы в Перми возродился футбол со своей историей. Я буду болеть за "Амкар", - заявил Дмитрий Махонин.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

7 августа "Амкар" был возрожден. Бренд спортивного коллектива был передан действующей футбольной команде "Академия".

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что готов вернуться в возрожденный клуб только в качестве консультанта