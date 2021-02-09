Руководству екатеринбургского детсада, где нашли кишечную инфекцию, досталось от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор продолжает эпидрасследование в детском саду Екатеринбурга, где могла произойти вспышка кишечной инфекции. Руководству учреждения выдано предписание.

Напомним, речь идет о садике №472, который находится в переулке Северный. По данным Накануне.RU, там заболели десятки детей.

Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что официально было зарегистрировано два случая ОКИ вирусной этиологии.

"В настоящее время должностные лица проверяют соблюдение в детском образовательном учреждении требований санитарного законодательства. Организован отбор проб воды, пищи и смывов с объектов окружающей среды на пищеблоке, а также дезсредств для проведения лабораторных исследований", - сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Там добавили, что руководству детсада уже выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. В помещениях проведена заключительная дезинфекция.

Ранее заведующая детским садом Анастасия Бондаренко уверяла, что никакой инфекции в ее учреждении нет.