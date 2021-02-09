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Общество Свердловская область
вирусологическая лаборотория роспотребнадзор вирус (2009) | Фото: Накануне.RU

Руководству екатеринбургского детсада, где нашли кишечную инфекцию, досталось от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор продолжает эпидрасследование в детском саду Екатеринбурга, где могла произойти вспышка кишечной инфекции. Руководству учреждения выдано предписание.
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Напомним, речь идет о садике №472, который находится в переулке Северный. По данным Накануне.RU, там заболели десятки детей.

Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что официально было зарегистрировано два случая ОКИ вирусной этиологии.

"В настоящее время должностные лица проверяют соблюдение в детском образовательном учреждении требований санитарного законодательства. Организован отбор проб воды, пищи и смывов с объектов окружающей среды на пищеблоке, а также дезсредств для проведения лабораторных исследований", - сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Там добавили, что руководству детсада уже выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. В помещениях проведена заключительная дезинфекция.

Ранее заведующая детским садом Анастасия Бондаренко уверяла, что никакой инфекции в ее учреждении нет.

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Руководству екатеринбургского детсада, где нашли кишечную инфекцию, досталось от Роспотребнадзора

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Теги: детсад, инфекция, Роспотребнадзор, Екатеринбург



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Ранее 05.02.2021 16:24 Мск В детсаду Екатеринбурга произошла вспышка кишечной инфекции

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