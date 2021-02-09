Челябинская область получит 27 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область на этой неделе поступит порядка 27 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

На прошлой неделе регион получил 34 тыс. 650 доз вакцины. По словам Ирины Гехт, более половины из нее уже израсходовано. На этой неделе в регион придет еще порядка 27 тыс. доз вакцины.

В настоящий момент в регионе привито почти 35 тыс. человек, из них 10,5 тыс. вакцинированы вторым компонентом.

"Вакцинация продолжается, приоритет люди старшей возрастной группы, но активность проявляют и предприятия. Сегодня предприятиям, имеющим холодильное оборудование, мы тоже отгружаем вакцину для того, чтобы они прививали своих сотрудников", - отметила вице-губернатор.