В кабмине отреагировали на сообщения о новом пакете соцвыплат россиян

Правительство России отреагировали на информацию о якобы новом пакете соцподдержки.

Как заявили в пресс-службе кабмина, поддержка носит долгосрочный, системный характер.

Отмечается, что ежегодно для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки. Они касаются различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг. Перечень таких инструментов постоянно расширяется.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам. Якобы дополнительно планируется выделить на социальные расходы не менее 500 млрд рублей.