09 Февраля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
губкинский (2011) | Фото: Накануне.ru

В Губкинском дом после капремонта покрылся плесенью

В Губкинском "капитально" отремонтированный дом покрылся плесенью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Не всегда удаётся лично пообщаться по всем обращениям горожан, но в этой ситуации без встречи было не обойтись. Увидел в соцсетях жалобы жильцов домов 21 и 8 микрорайона № 14. В квартирах холодно, это главная проблема двух этих зданий. В 21 доме также не могут побороть плесень и неприятный запах", - написал мэр Андрей Гаранин в своём Telegram.

За два последних года в этих домах был сделан капитальный ремонт.

"Жильцы уверяют, что проблемы появились после него. Также есть серьёзные недоработки управляющей компании. Проведём комплексное обследование домов и будем понимать, какие меры необходимо предпринять", - уточнил мэр.

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В Губкинском дом после капремонта покрылся плесенью

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Теги: Андрей Гаранин, Губкинский, капремонт, плесень



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