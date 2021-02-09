Челябинская область получит 46 млн рублей из федерального бюджета на лекарства от COVID-19

Челябинская область дополнительно получит из федерального бюджета 46 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в регионе лекарственными препаратами на амбулаторном этапе обеспечено 34 тыс. человек за счет средств областного бюджета и более 22 тыс. за счет средств федерального бюджета.

"Федеральный бюджет выделил еще дополнительные средства на лекарственные обеспечение на февраль, это порядка 46 млн, которые мы в ближайшее время получим, и они будут направлены на лекарственное обеспечение", - отметила она.